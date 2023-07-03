لميس الحديدي تشكر المدافعين عنها: الإنسان لما بيكون مظلوم ربنا بيسخر ليه جنود لايعرفها

وجهت الاعلامية لميس الحديدي، الشكر للجمهور ومن أسمتهم بالجنود المجهولة الذين وقفوا في صفها لاظهار الحقيقة بعد إجتزاء فيديو سؤال الحج عبر تقنية الميتا فيرس، قائلة :" لما الانسان بيكون مظلوم ربنا بيسخر ليه جنود لم يراها ولايعرفها لتقف في صفه و ربنا ساندني بحملة جمهور عظيم ".

وأضافت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" ده الجيش الحقيقي الذي واجه لسبب بسيط لان ربك لما تكون مظلوم بيسخر ليك جنود لاتعلمها حتى لو مكنوش متفقين معانا في الرأي".

ورفضت الاعلامية لميس الحديدي إعتذار شبكة رصد الاخوانية، قائلة : “ غريبة لأول مرة تعتذر رصد عن شيء وهي شبكة متورطة في جرائم على مدار سنوات عبر صناعة الكذب وارتكبتها في حق البلد وناس تانية ولكن إعتذارهم عن هذه الواقعة لأن الخبر كان مكشوف وصعب يتصدق مش هيتفبرك لوقت طويل ”.

وأكملت : "إعتذار رصد بالنسبة لي غير مقبول إزاي تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته ؟ ممكن نختلف سياسياً ولكن الجريمة هذه المرة في حق ديني وعقيدتي .. كيف اقبل الاعتذار بعد تكفيري هتقولوا إيه ؟ كفرناكي بالغلط وقلنا خارجة عن الملة بالغلط بينا عداء سياسي وليس عليهم حرج ".

ودافعت الحديدي عن مسيرتها المهنية قائلة : " طول حياتي المهنية والتي تعدت الثلاثين عاماً ومش قلقانة من العمر لأن كل سنة فيها بصمة في حياتي وقدمت فيها ماأحترمه تعرضت لمثل هذه الايذاءات زي شائعة إعلان حرق المجمع العلمي قبل حدوثه وأمي ناهد شريف لاأنزعج أنا ست في المجال العام وأعمل في السياسة وفي السياسة كل شيء مباح"

وأكدت أن علاقة الانسان بربه شيء خاص بينهما والناس لها إنعكاس الدين في السلوك والمعاملات قائلة : " مش هرد وادافع عن ديني وعلاقتي بربنا ولا هقول أن جدي لامي كان شيخ الازهر ولا هقول أني حجيت مرتين واتصور سيلفي".

وتابعت لميس الحديدي: " الدين علاقة بين الانسان وربه في سلوكه وتعاملاته هذا هو الدين الوسطي الي ابويا الازهري علمني إياه في البيت مش محتاجه أدافع عن نفسي أمام الناس وأقول اني مسلمة".