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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قص ولزق الإخوان.. رد قاطع من لميس الحديدي على تصريحات «حج الميتافيرس»|فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

ردّت الإعلامية لميس الحديدي على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحات منسوبة لها حول الحج بالميتافيرس أو الحج أون لاين.

 

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ونشرت الإعلامية  لميس الحديدي تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر للتأكيد على أن التصريحات التي يتم تداولها مجتزئة من سياقها وليست حقيقية.

 

كما قامت بنشر مقطع فيديو كامل للقاء مع أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بالأزهر في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة “أون”، يوضح كذب ادعاءات قيامها بالتصريح بإمكانية أداء الحج بالميتافيرس أو أونلاين.

 

وقالت لميس الحديدي في تغريدة لها: "لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقي والكامل.. مش القص واللزق اللي الإخوان طلعوه.. أما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم".

 

وأضافت في تغريدة أخرى: "وبعد ما تأكد كثيرون إن الفيديو مجتزأ والمعنى مفبرك، دخلنا بقى فى قصه كيف تجرؤين على طرح  السؤال أصلا! ولهؤلاء أقول إنه علينا مواجهة كل ما يعن في عقول البعض خاصة من الجيل الجديد، والمتخصص يرد بالحجة والبرهان والإقناع. وإلا نترك الشباب نهبًا لأفكار  مغلوطة.

 

وكانت الإعلامية لميس الحديدي قد استضافت أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بالأزهر للحديث عن الكثير من الأمور الدينية في ظل التقدم التكنولولجي الحالي.

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