لميس الحديدي عن فاجنر : أكبر أزمة في روسيا

علقت الاعلامية لميس الحديدي على أزمة موسكو الاخيرة بعد تمرد قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفيجني بريجوجن،على الجيش الروسي قائلة :" أكبر أزمة تمر بها روسيا منذ إندلاع الازمة الاوكرانية قبل 16 شهراً ".

وإستطردت : "أحداث متسارعة إنبثق عنها تقدم قوات فاجنر المسلحة الخاصة وسيطرتها على بعض المناطق الروسية وإسقاط مروحية روسية وتقدمها صوب العاصمة الروسية رغم الحلحلة والاتفاق الاخيرة ".

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:" شهدت الازمة مؤخراً بعض الحلحلة بعد تدخل بلاروسيا وإعلان قائد قوات فاجنر توقف تقدمه صوب العاصمة حقناً للدماء.



وواصلت:" تفاصيل مثيرة تهدد واحدة من أكبر قوى في العالم في موسكو بعد أزمة قوات فاجنر "بعد أن كانت قوات مسلحة خاصة كانت تستخدمها روسيا في تجنيد مرتزقة وبعض المحكوم عليهم جنائياً وتسليحها للقيام ببعض الاعمال في إفريقيا وشمال إفريقيا في ليبيا وأوكرانيا والان هذه القوات تنقلب على الجيش الروسي ".



وأتمت : واحد من أحد أصعب ايام موسكو منذ إندلاع احب الروسية الاوكرانية ".