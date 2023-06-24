عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن فاجنر : أكبر أزمة في روسيا

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الاعلامية لميس الحديدي على أزمة  موسكو الاخيرة بعد  تمرد  قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة   بقيادة يفيجني  بريجوجن،على الجيش الروسي   قائلة :" أكبر أزمة  تمر بها روسيا منذ إندلاع الازمة الاوكرانية  قبل 16 شهراً ".

وإستطردت : "أحداث متسارعة   إنبثق عنها  تقدم   قوات فاجنر المسلحة الخاصة وسيطرتها  على بعض المناطق الروسية وإسقاط مروحية روسية وتقدمها صوب العاصمة الروسية رغم الحلحلة والاتفاق الاخيرة ".

وتابعت عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON:"  شهدت الازمة مؤخراً بعض الحلحلة   بعد تدخل بلاروسيا وإعلان   قائد قوات فاجنر   توقف تقدمه صوب العاصمة حقناً للدماء.


وواصلت:" تفاصيل  مثيرة تهدد واحدة  من  أكبر  قوى في العالم في موسكو  بعد أزمة قوات فاجنر "بعد  أن  كانت  قوات مسلحة خاصة كانت تستخدمها روسيا في  تجنيد مرتزقة وبعض المحكوم عليهم جنائياً  وتسليحها للقيام ببعض الاعمال في إفريقيا  وشمال إفريقيا  في ليبيا  وأوكرانيا  والان هذه القوات  تنقلب  على الجيش الروسي ".


وأتمت : واحد من أحد  أصعب ايام موسكو منذ إندلاع احب الروسية الاوكرانية ".

 

إسقاط مروحية الإعلامية لميس الحديدي الجيش الروسى الروسية الأوكرانية المناطق الروسية العسكرية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُتغيب من 8 أيام.. العثور على جثمان مُسن غارقًا في بحر شبين الكوم

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فضل يوم عرفة 2023 .. ودعاؤه المستجاب وحكم صيامه وثوابه

طارق فهمى: كلمة الرئيس بقمة التمويل تأكيد على ضرورة تصويب مسار الاقتصاد

أحمد موسى : إنشاء مولات تجارية بـ سور مجرى العيون | فيديو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تجاوز كل الحدود

أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

ماذا يفعل منقوع المر لبشرتك؟

ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ