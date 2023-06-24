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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موسى صاحب رسالة "اجعل لنفسك طموحات لاتموت" في الفرصة مع لميس الحديدي

صدى البلد

" اجعل لنفسك طموحات لا تموت!" هكذا رسخ " موسى " المتسابق في برنامج الفرصة في موسمه الجديد هذا المبدأ  وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس قطاعات عريضة من الشباب .


  قبل خمس سنوات من الآن وتحديداً في عام 2018 وقف  موسى أمام لجنة تحكيم "  هنا الشباب  "   بفكرة مشروع " برمودا " ويهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الزراعية .ونال المشروع  حينها في النهائيات على أعلى نقاط تسجلها المسابقة منذ انطلاق موسمها الثانى وهى 310 نقاط. وفقا لآلية التصويت وقتها.


عاد موسى  في عام 2023   وتحديداً في الحلقة الثالثة من برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي   وهي حلقة تصفيات الصعيد   من محافظة المنيا  بعد  حلقتي المنصورة  والاسكندرية  ليفاجيء    فريق " الفرصة "    بعودته بشركة " مزنة "   "وبنفس روح التفاؤل والاصرار   قبل خمس سنوات التي لم تغادر  قسمات وجه الشاب  .


" فكرة المشروع " وقبل أن تكون تنموية بالاساس  لكنها تعبر عن مشروع أمل  وإصرار وأن الطموحات  لاتموت " وهذه فكرة  مشروع موسى  من ألفه إلى يائه.


عاد موسى ابن  محافظة الاقصر  بمشروع " مزنة " وعلق على تجربتيه مابين   2018 و2023  وكيف إستفاد في الفترة البينية بينهما قائلاً : " خرجت في المرة الاولى بمستثمر  استثمر في شركة برمودا  "
إستطرد : " المرة الاولى منحتني طاقة ودعما اجتماعيا  فلم تكن أسرتي وبالاخص والدي مقتنعا   بأفكاري في باديء الامر وكان والدي  يقول لي دائماً : أنا عايز أعرف  ماذا تفعل ؟
واصل : "   بعد فوزي المرة الاولى  وإقتناع  والدي بي  كانت هناك دفعة مكنتني  من ميلاد مشروعي الثاني  " مزنة "  .

 
وذكر أن  شركة " مزنة " إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها لاسمدة عضوية سائلة وفقاً لمراحل نمو النبات.

 
وأمام لجنة التحكيم  أكد " موسى " أن   شركته تمكنت  من  إنتاج  ثلاثة منتجات  خلال عامين وإستطاعت الوصول لاكثر من 4000 عميل وأنها قدمت دعماً فنياً لاكثر من 15 ألف مزارع وأن شركته أبرمت   شراكة مع  شريك إماراتي  في هذا الصدد وأن نسبة الربح تقارب  50%   "
أشادت لجنة التحكيم بتجربة " مزنة " وأكدت أن هذا القطاع يعاني من إزدحام تنافسية وأن " موسى " أثبت أنه يستطيع المثابرة والصبر  وخوض المنافسة بقلب  قوي.


حصد موسى تصويت 5/5 وحقق أرقاماً استثنائية للمرة الثانية وعليه مواصلة التسابق  والوصول لمرحلة الاستوديو.  

جدير بالذكر  أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.


تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هي مرحلة الحلقات التسابقية في الأستوديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.

إعادة تدوير المخلفات أسمدة عضوية المخلفات الزراعية الشركات الناشئة برنامج الفرصة

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