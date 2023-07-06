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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحي إسباني يزور منطقة آثار «تل العمارنة» بالمنيا .. صور

وفد سياحي يزور المناطق
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة إسبانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار (تل العمارنة)، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة و الأقصر، مؤكداً أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

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يشار إلى  أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، و منطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية .

 

وفد سياحي يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي يزور المناطق الأثرية
أسامة القاضي محافظ المنيا الحضارة الفرعونية اللواء اسامة القاضي ديرمواس لحضارة الفرعونية لقطاع السياحي

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