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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد "شاندونج" للمعلمين بالصين لمناقشة سبل التعاون

رئيس جامعة الاسكندرية
رئيس جامعة الاسكندرية مع وفد صيني بمكتبة الاسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة شاندونغ للمعلمين بالصين برئاسة الدكتور جينغ تشينغ ليانغ، رئيس الجامعة، حيث تم مناقشة سبل التعاون وتوقيع خطاب النوايا تمهيدا لتوقيع برتوكول التعاون لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، وتقديم منح لدراسة الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة، وإنشاء برامج تعليمية في مجال تعليم اللغة العربية للطلاب الصينيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، والمشاركة في عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات، وتبادل الدوريات والمجلات العلمية والمؤلفات العلمية والفنية والثقافية بين الجانبين، وتبادل الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الصادرة عن كل من الطرفين، والمشاركة في تحكيم البحوث المنشورة في المجلات العلمية الصادرة عن الجانبين، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتطوير المعامل ومراكز البحوث.

استعرض اللقاء أنشطة جامعة الإسكندرية فى مجال تعليم اللغة العربية والصينية للطلاب من مختلف الجنسيات من خلال قسم اللغة الصينية وبرنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب ومركز تعليم اللغة العربية للأجانب TAFL Center، وسبل التعاون مع جامعة شاندونغ الصينية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة تبادل البرامج الأكاديمية والتعاون فى المجالات الثقافية والحضارية والفنية.

ندوة لرامي جلال نائب التنسيقية بمكتبة الإسكندرية بعنوان: "الهوية المصرية والفنون"

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصين ومدى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، لافتاً أن اللغة الصينية أصبحت على قدر كبير من الأهمية في مصر، في ظل خلفية من التعاون الاقتصادي والشراكات بين البلدين في المجالات المختلفة، لافتاً إلى تطلعه لتعزيز التعاون فى النواحى الأكاديمية والثقافية المختلفة بما يعود بالنفع على الجانبين، من خلال تقديم منح دراسية لطلاب جامعة الإسكندرية للدراسة في الصين، وايفاد خبراء مصريين للتدريس وإجراء البحوث العلمية بالصين وذلك فى التخصصات العلمية المختلفة.
    ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة شاندونغ الصينية عن سعادته بالتواجد فى جامعة الإسكندرية، موضحا أن جامعة شاندونغ تعد من أقدم مؤسسات التعليم العالي الصينية، ويوجد بها تنوع كبير من التخصصات العلمية، وهي جامعة  لها تاريخ عريق تتميز بمجموعة متنوعة من البرامج الاكاديمية، وأبدى رغبته في التعاون مع جامعة الإسكندرية في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.      
    حضر اللقاء الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الأجنبية، والدكتور حسام العبادى رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتور لنا حبيب مدير مركز تعليم اللغة العربية للأجانب، والدكتورة ريم حافظ منسق برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب، والدكتور الصاوى أحمد منسق العلاقات المصرية الصينية، والدكتور ماماو شيانغ ، عميد كلية التربية الدولية، والدكتور سون شو ون عميد كلية اللغة الصينية وآدابها.

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