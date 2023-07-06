بعد العرض الخليجي | الزمالك يكشف موقف محمد عواد مع الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف إدارة الكرة بالنادي، من رحيل الحارس محمد عواد إلى أحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا عقب تلقي عواد عرضا خليجيا في الأيام الماضية للرحيل عن الزمالك، مقابل حصول الأبيض على 300 ألف دولار.

واكد المصدر أن النادي رفض العرض المقدم إلى الحارس محمد عواد بسبب المقابل المادي ٣٠٠ ألف دولار

ويرتبط محمد عواد بعقد رسمي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، دون الرجوع لناديه.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بشكل أساسي في الوقت الحالي على محمد صبحي في حراسة المرمى، ويتواجد الحارس الصاعد محمد نديم كبديل له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز