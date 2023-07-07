جمال علام يشهد تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة المغرب

شهد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة تدريبات المنتخب الأولمبي فى مدينة الرباط استعدادا للقاء المغرب غدا السبت فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وكان برفقته الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي والمهندس مازن مرزوق المنسق العام للمجموعة الأولى، ووصل جمال علام اليوم إلى الرباط قادما من القاهرة بدعوى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

تدريبات قوية للاعبي المنتخب الأولمبي

وأدى المنتخب الأولمبي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وكان الحهاز الفتى ل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي قد فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس واكتفى بخوض اللاعبين الذين بدأوا مباراة غينيا تدريبات استشفائية بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية.