بعد تدشين حساب السيسي على ثريدز.. التطبيق يجذب 30 مليون مشترك في ساعات

جاء تدشين حساب رسمي للرئيس السيسي على تطبيق ثريدز الجديد، في إطار الحرص على المشاركة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حساب السيسي

وتم الإعلان عن تدشين حساب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 6 يوليو 2023، على تطبيق ثريدز الجديد، التابع لشركة ميتا.

يتيح تطبيق ثريدز التسجيل باستخدام تسجيل الدخول إلى إنستجرام الخاص بك، وستتمكن من متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على إنستجرام، كما يمكن مشاركات تصل إلى 500 حرف، بما في ذلك الصور، والصور المتحركة، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، ويشبه التطبيق الجديد موقع تويتر، من حيث الأجزاء القصيرة للمحتوى، وإبداءات الإعجاب وإعادة النشر، ويمكن اقتباس موضوع مشابه لتغريدة الاقتباس.

أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة

وجذب تطبيق ثريدز الجديد، الذي أطلقته شركة ميتا بلاتفورمز، أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، واستغل ثريدز تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي إنستجرام، ومظهره المشابه لمنافسه تويتر، ليكون أول تهديد حقيقي للتطبيق المملوك لإيلون ماسك، وفق وكالة " رويترز".

أُطلق على "ثريدز" لقب قاتل تويتر، وتصدر التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة، ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل ماسك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضًا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيجاس.

ثريدز يوجه لكمة قوية إلى تويتر

وعلقت كبيرة المحللين لدى إنسايدر إنتيليجينس، جاسمين إنبيرج قائلة: "بدأ النزال، وسدد زوكربيرج لكمة قوية، بطرق كثيرة، ذلك بالضبط ما يمكن توقعه من ميتا: تنفيذ استثنائي وواجهة مستخدم سهلة التصفح”.

فيما برز منافسون كثيرون لتويتر، بعد استحواذ ماسك على الشركة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي، واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة، وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.

وأوضح محللون وخبراء أن تعثر تويتر يفسح المجال أمام منافس يمتلك موارد مالية ضخمة مثل ميتا، وبالتحديد بسبب امتلاكها مليارات المستخدمين على منصة إنستجرام وقوتها الإعلانية.

وأكد أستاذ التسويق بجامعة تشابمان نيكلاس مير أن “إطلاق ميتا لثريدز جاء في التوقيت المثالي لمنحها فرصة لمنافسة تويتر وإنزاله من عليائه”، مشيرا إلى الفوضى التي حلت بتويتر بعدما قيدت الشركة عدد التغريدات التي يمكن قراءتها يوميا، وأضاف “سينطلق ثريدز انطلاقة قوية لأنه يستند إلى منصة إنستجرام التي تملك قاعدة مستخدمين ضخمة، وإن قرر مستخدموها استعمال ثريدز، فسرعان ما سيلحق بهم المعلنون”.

ويمكّن ثريدز المستخدمين من نشر نصوص وروابط والرد على رسائل الآخرين وإعادة نشرها، ولا يوجد بالتطبيق هاشتاجات وكلمات بحث مفتاحية، وهو ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم متابعة أحداث مباشرة.