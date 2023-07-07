كفتة وشاورما وحوواشي.. ضبط 1300 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة.. صور

أمرت النيابة العامة بالجيزة بارسال عينات من 13 كيلو لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين بالجيزة الى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد احباط ترويجها على المطاعم استعداد لبيعها للمواطنين في هيئة أكلات "تيك اواي" كفتة وشاورما وحوواشي وبانيه وناجتس.

تطهير الأسواق

ونجحت أمس مباحث التموين بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في ضبط طن و300 كجم مقطعات لحوم ودواجن وكفتة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بمطاعم بشارع فيصل بالعمرانية وأكتوبر في اطار حملات تمشيط الاسواق والمطاعم و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

1300 كيلو لحوم

واسفرت حملة مفاجاة شنها حي العمرانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين عن ضبط 150كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، إلي جانب ضبط " 50 " كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بمطاعم بشارع فيصل بنطاق حي العمرانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.1 طن كفتة ودهون بأحد الثلاجات بمدينة أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 3 محاضر مخالفة حيال المخالفين .

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