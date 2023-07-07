عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه السياحة والمصايف بالمرور على شواطئ القطاع الغربي والعجمي

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالقيام بحملات مستمرة على شواطئ القطاع الغربي والعجمي للتأكد من الالتزام بسعر تذكرة الدخول والاطمئنان على نظافة الشواطئ، وتوفر كافة الخدمات والاستماع إلى شكاوى المصطافين بالشواطئ وسرعة الاستجابة لها.

ندوة لرامي جلال نائب التنسيقية بمكتبة الإسكندرية بعنوان: "الهوية المصرية والفنون"

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد "شاندونج" للمعلمين بالصين لمناقشة سبل التعاون

وبناء علي توجيهات المحافظ، أجرى محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولة مرورية بشاطئ النخيل وشواطئ القطاع الغربي والعجمي لتحقيق أقصى درجات الانضباط على شواطئ عروس البحر المتوسط، كما تم إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تحجب  الرؤية أمام المواطنين وتعتبر مخالفة لبنود كراسة الشروط.

وخلال المرور، استفسر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من رواد الشواطئ علي سعر تذكرة الدخول وتأكد منهم من عدم  فرض إكراميات عليهم وكذلك تم التأكد من مجانية دورات المياه، بالإضافة إلى التأكد من التزام المستأجر بشاطئ النخيل بتنفيذ كل بنود منظومة الإنقاذ.

أشار د. محمد عبد الرازق، إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أتم الاستعداد لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:


أرقام شكاوى القطاع الشرقي (1270746490_01289252668_ 01119555946_ 01501267888)، و أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي (01220030103_ 01010453583_ 01225267276_ 01203686234) مضيفا ارقام شكاوى النخيل (01220030103_ 01203986324 _01220346657_ 01288676016)، او علي موقع الإدارة الرسمى:
www.catr.gov.eg.

الاسكندرية السياحة والمصايف اللواء محمد الشريف القطاع الغربي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المخالفات والتعديات جامعة الإسكندرية جولة مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

ترشيحاتنا

أسعار الذهب ستشهد انتعاشا مع نهاية العام.. والعزوف عن الشراء مسيطر

مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الرعب يغزو شواطئ العالم.. سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في الغرب

مبادرة جديدة لإنهاء الحرب.. الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي

35 بئرا جديدا.. البترول تفجر مفاجأة بشأن الغاز وتوضح أسباب تراجع الإيرادات

حادث مروع.. تفاصيل سقوط 6 قتلى بدولة عربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ