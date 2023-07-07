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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الإقبال على 100 يوم صحة يعكس نجاح الدولة في التخفيف عن المواطنين

صفاء جابر ، عضو مجلس
صفاء جابر ، عضو مجلس النواب

أكدت صفاء جابر عضو مجلس النواب ،عن حزب حماة الوطن ، عضو البرلمان عن محافظة أسيوط ، أن مبادرة 100 يوم صحة تاتي إستكمالاً لنجاح المبادرات التي تم إطلاقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بقطاع الصحة مشيرة الى أن المبادرة تأتي في توقيت مناسب ، حيث تقدم الخدمات للمرضي بالمجان تماماً تحويلها إلى الوحدات الصحية والمستشفيات.


وأضافت “ جابر ” خلال تصريحات لها أن القيادة السياسية تولي إهتمام كبير لقطاع الصحة في مصر من اجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضي وتابعت : علي سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة والتي نجحت في القضاء علي فيروس "سي" والذي من المقرر ان تحتفل مصر بخلو مصر مصر من فيروس سي .

 كان الرئيس السيسي قد أن مصر ستحتفتل قريبا بخلوها نهائيا من مرض فيروس سي، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية فيفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني ، الذي عقد الشهر الماضي .


وأكدت "جابر"  أن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاقها يوم 25 يونيو الماضي وحتى الان، بلغت 3 ملايين و694 ألفا و40 خدمة.بلغت 3 ملايين و694 ألفا و40 خدمة هذا يعكس حجم الإقبال الكبير من المواطنين علي الحملة والعيادات المتنقلة والمنتشرة في كافة انحاء الجمهورية  لافتة أن هذا يمثل تخفيف من الأعباء علي المواطنين حيث الخدمات بالمجان  .


وقالت" جابر" أن مبادرة 100 يوم صحة تستهد ف الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع المحافظات التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية، مشيراً أن هذا يحد من إنتشار الامراض وأيضاً الوقاية وبالتالي يمثل إنجاز حقيقي . 


وأشارت" عضو مجلس النواب" أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف بالأساس تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورا بكل المبادرات، حيث تقدم خدماتها عبر القوافل المتنقلة، التى تجوب جميع المحافظات

صفاء جابر مجلس النواب مبادرة 100 يوم صحة عبدالفتاح السيسي حماه الوطن

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