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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء المغرب في نهائي إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعدادا للقاء المرتقب مع المغرب السبت فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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تدريب سري ل المنتخب الأولمبي 

جاء التدريب بعيدا عن العيون بناء على طلب جهاز المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، وكان مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التى يقع فيها بعض اللاعبين .

شهد التدريبات الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المتواجد فى المغرب بدعوى من الاتحاد الافريقي " كاف " والكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي .

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي : المنتخب الأولمبي والمغرب طرفا النهائي ، ومالى الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذى يلتقي نظيره من آسيا .

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على غينيا وبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا فيما وصل منتخب المغرب الي المباراة النهائية على حساب منتخب مالي. 

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