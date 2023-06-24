“ميكيسوني” صداع في دماغ الأهلي| سيمبا يوافق على استعارته مقابل تحمل “الأحمر” راتبه

بات محترفي النادي الأهلي صداعا في رأس إدارة القلعة الحمراء فى قادم الأيام بسبب الرغبة في الرحيل والحصول على كامل مستحقاتهم المالية.

الموزمبيقي لويس ميكيسوني العائد من الإعارة فى نادي أبها السعودي ليس الأول في قائمة محترفي النادي الأهلي الذي رفع شعار رفض الرحيل بدون الحصول على مستحقاته المالية نظرا لامتداد عقده لمواسم قادمة.

ورطة النادي الأهلي تتمثل فى عدم القدرة على رحيل محترفيه الراغبين في الرحيل دون تكليف خزينة القلعة الحمراء أي أعباء مالية.

ويخشى النادي الأهلي في الدخول بصراعات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وشكاوي محترفيه بسبب الرغبة فى عدم الرحيل المجاني.

صدى البلد يستعرض أزمات النادي الأهلي مع محترفيه وكيفية الخروج الآمن من تلك الورطة.

ميكسيوني يرفض حلول الأهلي

وصل المومبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة لعقد جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء.

وتأتي جلسة ميكيسوني مع الأهلي من أجل حسم مصيره خصوصًا أن مارسيل كولر مدرب الأهلي رفض فكرة عودة اللاعب مرة أخري للأهلي.

ويحاول النادي الأهلي فسخ عقد ميكيسوني بالتراضي ولكن اللاعب يرغب في الحصول على جزء كبير من عقده المتبقي مع الأهلي خصوصًا أن راتبه في الموسم الواحد مع الأهلي يصل لما يقرب من 500 ألف دولار.

سيمبا يفاوض الأهلي لاستعادة ميكيسوني

نادي سيمبا التنزاني يفاوض الأهلي لاستعادة ميكيسوني واللاعب يشترط للعودة الي تنزانيا الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه في الأهلي بواقع 450 الف دولار فى الموسم.

نادي سيمبا يفاوض الأهلي لتحمل 75% من راتب ميكيسوني من اجل العودة الي تنزانيا.



الأهلي لم يستفد ماليا من اعارة والتر بواليا

النادي الأهلي لم يحصل على استفادة مالية من إعارة والتر بواليا إلى نادي مالاتيا سبور التركي وانتقل على سبيل الإعارة بشكل مجاني مع وضع بند أحقية الشراء مقابل مليوني دولار.

الكونغولي والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي واجه صعوبات كبيرة خلال تواجده رفقة ناديه التركي مالاتيا سبور، ما تسبب في فسخ النادي عقده مع مالاتيا سبور التركي.

وارتبط اسم والتر بواليا بالعودة إلى النادي الأهلي بعد أن اقتربت إعارته مع فريق القادسية السعودي على النهاية.

وكان الأهلي تعاقد مع بواليا قادماً من نادي الجونة ، لمدة 4 مواسم وتحملت خزينة النادي الأهلي مليون و 500 ألف دولار مقابل التعاقد مع اللاعب الكنغولي .

وسدد النادي الأهلي 500 ألف دولار دُفعة واحدة لنادي الجونة وقام بتقسيط الباقي على مدار سنة، بالإضافة إلى راتب اللاعب خلال الأربع مواسم وهو ما يقرب من 2 مليون و500 ألف دولار.

أزمة في الأهلى بسبب برونو سافيو

رفض البرازيلي برونو سافيو الرحيل عن النادي الأهلي بعدما وصل إليه أحد العروض الخليجية للاحتراف بصفوف فريقها.

اللاعب البرازيلي برونو سافيو أكد لمسئولي النادي الأهلي أنه سيرحل للنادي الذي سيحدده بنفسه

اللاعب البرازيلي برونو سافيو وضع شرطا حال إصرار النادي الأهلي على إنهاء عقده يتضمن الحصول على راتبه كاملا من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.

كيف يتخلص الأهلي من صداع محترفيه

النادي الأهلي لا يرغب فى منح المحترفين الراغبين في الرحيل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء وتكبيد خزينة النادي أي أعباء مالية.

ويمكن للنادي الأهلي إعارة اللاعب المحترف مثل ميكيسوني وبرونو سافيو ووالتر بواليا الي أي فريق خارج الدوري المصري وفى حال ظهوره بشكل جيد يمكن استعادته والاستفادة من إعادة بيعه لأي نادي.

ويمكن للنادي الأهلي إعارة الثلاثي ميكيسوني وبرونو سافيو ووالتر بواليا الي أي نادي فى الدوري المحلي مع تحمل جزء من راتبه بالجنيه المصري.