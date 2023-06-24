انتهت الرحلة مع الأهلي.. تعرف على موعد سفر نجم الفريق للاحتراف

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن مسئولي النادي الأهلي، أنهوا خلال الساعات الماضية، الاتفاق مع نظرائهم في نادي الوكرة القطري بشأن صفقة لاعب وسط القلعة الحمراء حمدي فتحي.

نجم الأهلي إلى الوكرة

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك “الوكرة القطري يرسل تذاكر السفر إلى حمدي فتحي واللاعب يسافر خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي”.

لماذا واقف الأهلي على احتراف حمدي فتحي؟

ويأتي رحيل حمدي فتحي رغم رغبة كولر في الإبقاء على اللاعب لحاجته لجهوده في الفترة المقبلة مع الفريق ولكن العرض المغري والذي سينعش خزينة الأهلي من العملة الصعبة، فضلًا عن رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي دفعت إدارة الأهلي للموافقة على رحيله.