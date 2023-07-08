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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتراجع أبدا ..... هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام...هل أنت منهم؟

هذه الأبراج لا تعرف
هذه الأبراج لا تعرف الأستسلام

تختبرنا الحياة جميعًا بطرق مختلفة ولا يوجد موقف يمكن مقارنته حيث لدينا جميعًا معاركنا للقتال. ومع ذلك ، فإن الطريقة التي نتعامل بها مع تلك المواقف الصعبة هي التي تهم كثيرًا،  في حين أن البعض قد يهرب ويتجنب الفوضى ، لدينا بعض الأرواح الشجاعة التي تأخذ كل شيء وجهاً لوجه ولا تتراجع حتى يتم التعامل مع المشكلة وحلها ولا تستسلم مطلقا.

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أبراج لا تستسلم

-برج الحمل
يُعرف برج الحمل بجرأته وتصميمه،  يظهرون قوة لا تصدق ويرفضون التراجع بسهولة، إنهم قادة بالفطرة يتعاملون مع التحديات وجهاً لوجه ويسعون بإصرار لتحقيق أهدافهم.

-برج الثور

يُعرف الثور بتصميمهم وعنادهم الذي لا يتزعزع، إنهم يظهرون مرونة ملحوظة عند مواجهة المواقف الصعبة ويرفضون أن يتأثروا بسهولة أو يثبطوا عزيمتهم، غالبًا ما يستخدمون نهجهم العملي والمنهجي للتغلب على العقبات.

-برج الأسد 
يمتلك الأسد إحساسًا فطريًا بالثقة والمرونة، إنهم يزدهرون في المواقف الصعبة ولديهم قدرة طبيعية على إلهام وتحفيز أنفسهم والآخرين من حولهم،  إنهم يظهرون تصميمًا كبيرًا ، ويدفعون من خلال العقبات بإيمانهم الراسخ بقدراتهم.

-برج العقرب
عندما يواجهون الصعوبات ، فإنهم يستغلون قوتهم العاطفية العميقة وتصميمهم، لدى مواليد برج العقرب القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، إنهم لا يستسلمون أبدًا حتى يحققوا النتائج المرجوة.

-برج الجدي
يشتهر برج الجدي بأخلاقيات العمل القوية والانضباط والمثابرة، يمكنهم تحمل العقبات والتغلب عليها من خلال نهجهم المركّز والاستراتيجي، يضع مولود  هذا البرج معايير عالية لأنفسهم ومندفعون لتحقيق النجاح ، مما يجعلها مرنة في مواجهة الشدائد.

المصدر:timesofindia.

ابراج أبراج لا تستسلم برج الحمل برج الثور برج الأسد برج العقرب

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