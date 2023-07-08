العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تسير في اتجاه خطير .. لهذا السبب

يسير انفصال الولايات المتحدة والصين في اتجاه خطير، وذكرت صحيفة آيشيا تايمز، إن الاقتصادين الأمريكي والصيني مترابطان بشكل وثيق، لكن العلاقات بينهما آخذة في التآكل.

على الرغم من المستويات القياسية للتجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2022 ، أصبحت العلاقة التجارية أقل ترابطا.

وأدت التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين إلى إبعاد المستثمرين الأمريكيين والصينيين عن كل سوق.

ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في الفصل بين الولايات المتحدة والصين هو التكنولوجيا.

وأصبحت المنافسة الأمنية بين الولايات المتحدة والصين جزءًا لا يتجزأ من مناهج التنمية الصناعية والتكنولوجية المحلية.

واعتبرت الصحيفة، أن هذه الحرب التكنولوجية ستضر بالاقتصاديين وستكون لها آثار عالمية عميقة.

وتستمر التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في التوسع على الرغم من التعريفات الجمركية للحرب التجارية والقيود التكنولوجية المتصاعدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين.

ولكن توسع التجارة الثنائية يتباطأ وينمو بمعدل خمس وتيرة التوسع التجاري الإجمالي للولايات المتحدة.

وانخفضت حصة واردات الولايات المتحدة القادمة من الصين ، في حين قامت الصين بتحويل بعض واردات السلع الأجنبية بعيدًا عن الولايات المتحدة.

كما تحولت تركيبة التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين بعيدًا عن السلع ذات التعريفات الأعلى.

لا تُظهر البيانات الخاصة بالتجارة الثنائية وحدها الصورة الكاملة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. منذ بدء حرب الرسوم الجمركية ، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في جنوب شرق آسيا بشكل كبير - حيث وصل إلى 128 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

كما تتوسع الواردات الأمريكية من جنوب شرق آسيا بشكل سريع.

لكن حصة الصين من المحتوى المستورد في صادرات فيتنام تضاعفت تقريبًا من عام 2017 إلى عام 2021.

وبالمثل ، فإن الشركات الصينية في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا مصدر حصة كبيرة من الأجزاء والمكونات في صادراتها الأمريكية من الصين.

من المرجح أن يرتفع المحتوى الصيني من واردات الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا ، مما يعوض التباطؤ في الواردات الأمريكية المباشرة من الصين.