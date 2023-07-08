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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

بي بي سي
بي بي سي

أفادت تقارير أن شخصا مشهورا  في بي بي سي قد أُوقف عن العمل في انتظار التحقيق بعد ظهور مزاعم بأنه دفع لمراهق أكثر من 35 ألف جنيه إسترليني؛ مقابل صور جنسية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ذكرت الصحيفة، أن المقدم المعروف بدأ يدفع للمراهق عندما كان عمره 17 عامًا ، وأرسل له الأموال التي استخدمها في إدمان الكوكايين.

قالت والدة الشاب ، التي وجهت هذه المزاعم لمقدم البرامج ، للصحيفة  إنها تشعر بأنها "مريضة" عندما ترى مقدم البرامج هذا على شاشة التلفزيون.

قدمت الأسرة شكوى رسمية إلى بي بي سي في مايو ، طالبة من هيئة الإذاعة البريطانية وقف سلوكه الشاذ اتجاه ابنهم، البالغ من العمر الآن 20 عامًا.

يُزعم أنه أرسل مئات أو حتى آلاف الجنيهات على فترات متباينة، وأودع في مرة واحدة مبلغًا قدره 5000 جنيه إسترليني في الحساب المصرفي للمراهق.

قالت الأم المنكوبة: كلما رأيته في التلفاز أشعر بالمرض.. ألوم مقدم البي بي سي هذا لتدمير حياة ابني - أخذ براءة ابني وتسلم المال مقابل الكوكايين الذي يمكن أن يقتل طفلي."

وتابعت: "المال كان مقابل صور جنسية صريحة لطفلي".

يُزعم أن النجم في بي بي سي، الذي قيل أنه معروف للملايين ، طلب "عروض" من المراهق.

يقال إن الرسائل الصريحة بدأت في عام 2020. وقالت العائلة إن الرجل لم يخف هويته بل أرسل صوراً للمراهق أثناء تواجده في العمل.

قالت الأم  إن ابنها تحول  من شاب سعيد الحظ إلى مدمن في غضون ثلاث سنوات فقط.


وقال متحدث باسم بي بي سي لـلصحيفة: `` نتعامل مع أي ادعاءات بجدية شديدة ولدينا إجراءات للتعامل معها بشكل استباقي.

كجزء من ذلك ، إذا تلقينا معلومات تتطلب مزيدًا من التحقيق أو الفحص ، فسنتخذ خطوات للقيام بذلك.

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