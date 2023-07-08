اتهام صادم لمذيع في "بي بي سي" ابتز مراهقة للحصول على صورها عارية

فضيحة جديدة تهز هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد اتهام مقدم برنامج في القناة بالدفع لمراهق مقابل الحصول على صور جنسية، ودفع المذيع المتهم للضحية المزعومة، التي كانت في سن السابعة عشر عامًا، عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل الحصول على الصور.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ونشرت “بي بي سي” الخبر نقلا عنها، تدرس الهيئة الإذاعية البريطانية المزاعم، وأنه لم يتم تأكيد أي تفاصيل بشأن هوية المذيع المتهم. ومن المعروف أن "بي بي سي" لم تعلق بعد على هذه الاتهامات، ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات قانونية أو إدارية.

وتعد هذه الفضيحة الأخيرة ضربة قوية لهيئة الإذاعة البريطانية التي تواجه اتهامات متزايدة بسوء السلوك الجنسي والتحرش الجنسي داخل القناة.

اتهام صادم لمذيع في بي بي سي

دفع المذيع المتهم للضحية المزعومة، التي كانت في سن السابعة عشر عامًا، عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل الحصول على الصور.

ومن جانبها، أشارت عائلة الشابة المتضررة إلى أنها قدمت شكوى إلى "بي بي سي"، وأنها تعاني من الإحباط الشديد بسبب بقاء المذيع على الهواء. وتعكس هذه الفضيحة أيضًا الأهمية المتزايدة لضرورة حماية الشباب والمراهقين من التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي.

وكذلك ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، بما في ذلك الصحفيين والإعلاميين والمذيعين. ويجب على الشركات الإعلامية والصحافية أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وأن تتبنى سياسات وإجراءات صارمة للحد من حدوث مثل هذه الأحداث وضمان سلامة العاملين والمتعاملين معها.