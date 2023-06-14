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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إضراب صحفيي مكتب BBC بالقاهرة احتجاجا على الأوضاع المادية والتمييز في العمل (فيديو)

بي بي سي
بي بي سي

دخل قرابة 80 صحفيا وإداريا من العاملين في مكتب BBC  بي بي سي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد، احتجاجا علي سياسه التمييز الممنهج من اداره المؤسسه في لندن ضد العاملين في مكتب القاهرة.

واشتكى الصحفيون والمراسلون بمكتب BBC بالقاهرة، حسب بيان حصل  “صدى البلد” على نسخة منه، التمييز في صرف المرتبات بالعملة المحلية على الرغم من أن كل مكاتب المؤسسة في العالم تتقاضى الراتب بالعملة الأجنبية، والأغلبية العظمى في مكتب القاهرة لا يتعدى راتب الصحفي فيه 500  دولار اي مايعادل 15 ألف جنيه مصري تقريبا رغم الزيادة في الأسعار في مصر والعالم، فضلا عن أن عددا كبيرا منهم لا يصل لهذا الرقم.

 إضراب صحفيي مكتب BBC بالقاهرة 

كما اشتكى الزملاء في مكتب بي بي سي، عدم اتخاذ المؤسسه أي اجراء لتحسين أوضاع العاملين ورواتبهم، رغم قيامها بزيادة رواتب العاملين في معظم مكاتب العالم بنسب كبيرة ، مما يؤكد على وجود سياسة تمييز - حسب العاملين المضربين -.

وأضاف المُحتجون: الغريب ان المكاتب الأخرى في الدول العربية يصل راتبهم تقريبا إلى 3 و 4 آلاف دولار شهريا للمراسل، وهو ما يؤكد وجود نهج تميزي عنصري ضد مكتب القاهره منذ سنوات.

 إضراب صحفيي مكتب BBC بالقاهرة 

وعلق المحتجون داخل مكتب بي بي سي القاهرة لافتات مكتوب عليها: نرفض التمييز ، لا لتمييز ، كما أعلنوا رفضهم تصريحات المسؤولين في إداره المؤسسة في لندن بأن الزياده تمت، وهو ما يخالف الحقيقه لانهم صرفوا فقط الزياده السنوية 7 % .

وتقدم العاملون في مكتب بي بي سي القاهرة بشكوى رسمية إلى نقابه الصحفيين المصرية، مطالبين بتدخل النقابة وهو ما تم بالفعل، حيث أرسلت النقابة خطابا رسميا إلى إدارة ره البي بي سي في لندن.

واستنكر المحتجون - حسب بيانهم - تهديد إدارة بي بي سي، للعاملين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 13 يونيو ، باتخاذ إجراءات قاسية ضدهم في حاله تنفيذ الاضراب بدعوى أن ذلك مخالف للوائح العمل في المؤسسة رغم أن العاملين في مكتب القاهرة قاموا بإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذ الاضراب في الموعد القانوني، مؤكدين استمرار التصعيد حتي المساواة بينهم وبين زملائهم في المكاتب التابعه للمؤسسة في العالم.

 إضراب صحفيي مكتب BBC بالقاهرة 

وفي أول تعليق على واقعة إضراب الزملاء في مكتب بي بي سي بالقاهرة، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الزملاء  يتواصلون مع نقيب الصحفيين منذ فترة بسبب التمييز ضدهم وتراجع رواتبهم مقارنة بالمكاتب الأخرى، وهي مطالب تمتد لسنوات ولها علاقة بمرتباتهم، مضيفا: ونتيجة لعدم الاستجابة لتلك المطالبات، خاطبت نقابة الصحفيين كل الأطراف سواء مكتب بي بي سي في القاهرة ونقابة الصحفيين البريطانيين والاتحاد الدولي للصحفيين بما يخص مطالب الزملاء العادلى والمشروعة بتحسين أجورهم. 

وأضاف البلشي في تصريحات تليفزيونية، أن الموقف في مكتب بي بي سي بالقاهرة كان غريب جدا لأن ما يجري في مكتب بيروت غير ما يجري في مكتب القاهرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مكتب تركيا على احتساب الأجور بطريقة مختلفة عن الأجور في مصر والرد دائما أننا نتعامل مع الأوضاع حسب كل مكان.

وأكد أن نقابة الصحفيين تواصلت مع إدارة بي بي سي  في لندن عبر مكتب القاهرة، وحصلت على ردود بأن الزيادة ستكون في حدود بسيطة وخارج ما يطلبه الزملاء تماما أو زيادات طبيعية ربما يقرها القانون المصري، متمنيا أن تصل رسالة الزملاء ويتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة خاصة أنه مطالب حقيقية والأجور تراجعت بشدة سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية أو بسبب عدم وجود تطور حقيقي في الأجور

وأوضح أن الزملاء أعلنوا الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد رفضا لهذا التعامل معهم وكرسالة للمؤسسة بأن عليهم حل المشاكل بشكل جدي، كما أعلنت نقابة الصحفيين رفض التعنت مع الزملاء وكذا رفض التمييز وتطالب بالتعامل مع مطالب الزملاء بجدية.

وشدد على أن الزملاء قرروا بأن إضراب اليوم رسالة أولى وربما تتكرر بشكل أسبوعي، مشددا على موقف نقابة الصحفيين الداعم والمساند لحقوق قرابة 80 صحفيا وإداريا ممثلين لمكتب بي بي سي بالقاهرة كما أنهها ستدعم اختيارات الزملاء سواء أسبوعيا أو بشكل دائم 
 

BBC بي بي سي مكتب BBC بالقاهرة إضراب مكتب بي بي سي خالد البلشي نقيب الصحفيين

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