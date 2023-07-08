سبب واحد لتراجع الدولار الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي في التداولات خلال الأمس، متأثرًا بتراجع قوة سوق العمل الأمريكية، وانخفاض معنويات السوق، وعدم تحقيق المعدلات المطلوبة أو المتوقعة، وهو ما ساهم في تراجع قوة العملة، على مؤشر الدولار، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

انخفض مؤشر الدولار 0.815 % إلى 102.240، بينما ارتفع اليورو 0.76 % ليسجل 1.0969 دولار مقابل اليورو الواحد.

يأتي السبب وراء تراجع الدولار، ليس فقط لتراجع قوة العمل الأمريكية، بل لأن هذا التراجع أيضًا، يعني خفض التوقعات بالنسبة للمدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة.

ووفر الاقتصاد الأمريكي في يونيو الماضي، أقل عدد من الوظائف للناس ، وفق ما ذكرت وزارة العمل الأمريكية، حول تقرير الوظائف، ذاكرة أن هذا العدد الأقل جاء خلال سنتين ونصف السنة.

وأظهر التقرير أيضا أن عدد الوظائف التي جرى توفيرها في أبريل ومايو أقل من العدد الوارد في تقارير سابقة بمقدار 110 آلاف وظيفة.

في هذه الأثناء، قفز الين الياباني بنسبة 1.33% أمام الدولار إلى 142.15 ين في أعلى مستوى له خلال أسبوعين أمام العملة الأمريكية.