انطلاق حملات المرحلة الثالثة للموجة 21 لإزالة التعديات بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا عن انطلاق حملات المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ، والتي تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة ومختلف جهات الولاية بدأت اليوم السبت إطلاق حملاتها لإزالة التعديات فى كل بقعة من بقاع المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز للتصدى لأيه محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أى مخالفة سواء قائمة أو فى المهد .

وبتكليف من المحافظ، قاد اليوم اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز سمالوط، بحضور اللواء أشرف خلف حكمدار سمالوط و المشرف العام على مركزى سمالوط ( شرق وغرب ) والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة فى مركز سمالوط، حيث تمت إزالة كافة المباني المخالفة والتحفظ على معدات وخامات البناء المخالف، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.