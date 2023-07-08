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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط دقيق وسماد مدعم ومخالفات تموينية فى 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا  تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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أسفرت الحملات عن ضبط ٦٧ مخالفة تموينية متنوعة فى ٣ مراكز ففى مركز أبوقرقاص تم ضبط ٤٠ مخالفة منها ٣٨ مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج وتنوعت المخالفات بين( نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى، عدم الإعلان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ) بالإضافة إلى مخالفتين للمحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار المعلنة أو المقررة وبيع سلع بدون فواتير.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من ضبط ٢٠مخالفة تموينية منها ١٧ للمخابز فى قرى حلوة،وبردنوها، وإدقاق، تنوعت ما بين ( عدم نظافة، و نقص وزن، و عدم صرف بون، و عدم إعلان)، و٣ مخالفات أخرى لمحال تجارية ، بالإضافة إلى ضبط ٩ شكاير دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وضبط شيكارة سماد مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء وتم تحريز المضبوطات .

وفى مركز العدوة، حررت الوحدة المحلية ٧ مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و سلع بدون فواتير .

أسامة القاضي محافظ المنيا الاسواق والمحال التجارية جودة الخبز دية دقيق بلدي

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