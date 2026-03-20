تحولت من شيطان لإنسانة.. ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها بعد أزمة عملية التجميل

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن آخر تطورات عملية التجميل الخاطئة التي كانت قد خضعت لها منذ فترة.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: ⁨ قريب جدا أعلن عن هوية الطبيب اللي ساعدني ارجع وشي صحيح مش مية في المية ولا ينفع من غير ماكياج بس رجع وش بني آدمة مش شيطان⁩.. الحمد لله".

وفي سياق آخر وخصصت ريهام سعيد جزءا من الحلقة لتحقيق أحلام سيدات صعيديات في محافظة سوهاج .

وقامت ريهام سعيد بمفاجأة سيدة تدعى "أمل " كانت تحلم بامتلاك ماكينة خياطة كي تتمكن من فتح مشروعها الخاص .

وأعربت السيدة امل عن سعادتها بعد رؤية الهدية، قائلة:" أنا مبسوطة اوي ومش مصدقة اللي انتي عملتيه معايا وأنا هفصل لبس بيها ".