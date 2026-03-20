بإيرادات تجاوزت مليار جنيه.. عمرو يوسف نجم الموسم بالسلم والثعبان 2

اختارت منصة يانجو بلاي، عمرو يوسف نجما لها في موسم عيد الفطر المبارك حيث تشهد المنصة العرض الأول لفيلمه السلم والثعبان 2 والذي كان قد تربع على قمة إيرادات الموسم الصيفي وتجاوزت إيراداته في الوطن العربي حاجز المليار جنيه.



الفيلم من إخراج طارق العريان وإنتاج موسى عيسى و سيناريو احمد حسني و شارك عمرو فيه كل من أسماء جلال وحاتم صلاح و ماجد المصري و ظافر العابدين وفدوى عابد وآية سليم.



على صعيد آخر حصد الاعلان التشويقي القصير الأول لمسلسله الفرنساوي اعجابا جماهيريا كبير، وهو مكون من 10 حلقات.



المسلسل تأليف وإخراج آدم عبد الغفار وبطولة عمرو يوسف ومعه عدد من الفنانين منهم سوسن بدر جمال سليمان وسامي الشيخ وضيوف الشرف عائشة بن أحمد وبيومي فؤاد.

وكان عمرو قد حقق نجاحا سينمائيا كبيرا جعله يتصدر قائمة النجوم المصريين الأعلى إيرادات في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بأفلامه شقو و اولاد رزق ٣ و درويش والسلم والثعبان ٢ "لعب عيال.