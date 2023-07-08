أفارقة .. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في أكتوبر

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة يحملون جنسية دولة افريقية بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذاء فاسدة فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بتسمم 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.