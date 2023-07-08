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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقاد لاذع من الكرملين لتركيا بعد عودة القادة المحظورين إلى أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في إفادة صحفية ،اليوم السبت، إن تركيا انتهكت الاتفاقات بينهم بإطلاق سراح قادة" أزوف" والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أنه لم يبلغ أحد روسيا بإطلاق سراح القادة والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا.

وتابع بيسكوف أنه بحسب  نود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة "آزوف" في تركيا حتى انتهاء الحرب.

عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت،  إلى بلاده من زيارته الأخيرة لتركيا ، وأحضر معه خمسة من قادة الحامية الأوكرانية السابقة في ماريوبول، الذين أجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل الأسرى العام الماضي.

قاد قادة الحامية الاوكرانية، الذين اشتهروا بأنهم أبطال في أوكرانيا ، الدفاع العام الماضي عن الميناء ، أكبر مدينة استولت عليها روسيا في حربها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقُتل آلاف المدنيين داخل ماريوبول عندما دمرت القوات الروسية المدينة خلال حصار استمر ثلاثة أشهر.

وأمرت كييف المدافعين الأوكرانيين ، الذين صمدوا في الأنفاق والمخابئ تحت مصنع للصلب ، بالاستسلام في مايو من العام الماضي، كما أفرجت موسكو عن بعضهم في سبتمبر من العام الماضي في صفقة تبادل أسرى بوساطة أنقرة بموجب شروط تقضي بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال زيلينسكي الذي التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في اسطنبول أمس يوم الجمعة أنه سيعود إلى أوكرانيا من تركيا برفقة هؤلاء القادة.

وأوضح زيلينسكي عبر منشور له  من خلال تطبيق المراسلة تليجرام أن الجنود الأوكرانيون دينيس بروكوبينكو ، وسفياتوسلاف بالامار ، وسيرهي فولينسكي ، وأليه خومينكو ، ودينيس شليها سيعودوا لأسرهم في أوكرانيا.

ولم يقدم زيلينسكي أي تفسير لسبب السماح للقادة بالعودة إلى ديارهم الآن.

ولم ترد إدارة الاتصالات التركية على الفور على طلب للتعليق، كما لم يصدر تعليق فوري من موسكو.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر فيه هو ومسؤولين آخرين وهم يتصافحون ويعانقون القادة المبتسمين قبل أن يستقلوا طائرة تشيكية معًا.

الاتفاقات الاتصالات إطلاق سراح الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتحدث باسم الكرملين

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