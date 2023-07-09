بقوة 435 حصانا.. إم جي تقدم نسختها الجديدة «MG4 XPower».. اعرف سعرها

تواصل شركة ام جي من تألقها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة MG4 XPower والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية، إلى جانب تصمميها الخارجي المميز، من فئة السيارات الرياضية "كروس اوفر".

وتستند السيارة MG4 Xpower إلى النسخة MG4 والتي ظهرت في العام الماضي 2022، بينما تأتي النسخة الجديدة بتقنيات متطورة شملت المحرك، حيث تمتعت بزوج من المحركات الكهربائية بقوة 435 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 422 رطلًا.

السيارة ام جي MG4 Xpower

ومن المتوقع أن تقدم السيارة MG4 Xpower بمدى يتراوح بين 350 و 450 كيلومتر، بالاضافة إلى مدة زمنية تقدر بـ 3.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0.

السيارة ام جي MG4 Xpower

وتأتي السيارة MG4 Xpower بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، ذات تصميم هندسي انيق، ومفهوم خماسي الابواب، بالاضافة إلى وجود سبولير خلفي يعزز من المفهوم الرياضي الذي تتمتع به السيارة، إلى جانب مقدمة تتسم بالشراسة حيث تضم مصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة ضباب جانبية.

السيارة ام جي MG4 Xpower

وبالطبع ستضم السيارة MG4 Xpower مقصورة داخلية عصرية تتضمن وسائل ترفيه، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع حزمة من أدوات المساعدة لقائد المركبة، وباقة من تقنيات الحماية والتي تتضمن منظومة الوسائد الهوائية، وبرامج المكابح، ومستشعرات الحركة.

السيارة ام جي MG4 Xpower

سعر السيارة MG4 Xpower

تقدر القيمة السعرية للسيارة MG4 Xpower نحو 46.500 دولار أمريكي، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات تلك النسخة في أوروبا بداية من هذا الشهر.