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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

صدى البلد

دافع أحمد حسام ميدو، عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بعد الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يرقص مع الفنان أحمد سعد.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "متعجب من الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح بعد رقصه مع أحمد سعد في إجازته الخاصة" 


أضاف: "بقينا نبص للناس في كل حاجة بتعملها ليه؟ واحد زي محمد صلاح سيبوه في حاله، ملكوش دعوة هو بيعمل ايه، بيستمتع بإجازته كل واحد بيستمتع بإجازته بطريقته الخاصة". 


وواصل: "صلاح نموذج لأي حد في الدنيا عايز ينجح وبيضرب بيه المثل في كل مكان وأطفال ليفربول يرون أن محمد صلاح قدوة بالنسبة لهم" .


واختتم: "عايزين ايه من محمد صلاح تاني، أي شخص عشان يعمل شغله صح وبذهن صافي محتاج إجازة، ياريت الناس كلها تبقى زي محمد صلاح تعمل شغلها كويس وبعد كدة روح إجازتك"
 

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