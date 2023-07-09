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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقميص مفتوح.. محمد صلاح يتألق من أمام البحر

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، صورة جديدة له من إجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد صلاح بإطلالة باللون الأبيض، من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

علي جانب أخر، قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما فعله بعض الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان أحمد سعد والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول أقل ما يقال عنهم أنهم مرضى نفسيين و"ناس حقودة وجواها سواد".

وتابع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc masr": "الناس مبسوطة وفرحانة وبتغني وبتتفسح"، ورد على بعض التعليقات السلبية مثل "بدل ما تروحوا هناك سددوا ديون مصر"، وقال: "يعني دول اللي هيسددو ديون مصر خلاص ومعاهم المبلغ".

 

اللاعب محمد صلاح

 

 وأضاف عمرو أديب: الناس أصبحت غريبة جدا، وكل الناس هدفها أن محمد صلاح ميبقاش اسمه فخر العرب خلاص ونشيل اللقب منه.

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