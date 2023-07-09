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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: خطة لتطوير الخدمات الطبية في المستشفيات

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية بمركز الفرافرة اليوم، أعمال رفع كفاءة وازدواج  الطريق المار من أمام الوحدة المحلية للمركز وصولًا إلى مقر كمين الفرافرة بطول 3 كم، يرافقها نبيل حنفي رئيس المركز.

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أكدت حنان مجدي، على سرعة الانتهاء من أعمال التأسيس ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدن وتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري بالمراكز.

كما تفقدت الموقع المخصص لإقامة المجمع الطبي بالفرافرة والذى يضم مستشفى الفرافرة الجديد ومركز طبي ومدرسة للتمريض بنظام الخمس سنوات، موجهًة بالتنسيق للبدء في أعمال الإنشاءات؛ لتطوير الخدمات الطبية بالمركز لتواكب ما تشهده قرى المركز من تطوير وتنمية شاملة من خلال المشروع القومي "حياة كريمة".

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