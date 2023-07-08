

استمرار تقديم الأنشطة الصيفية ببيوت وقصور الثقافة في الوادي الجديد

، تواصل بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد، التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار خطة الأنشطة التي يجري تنفيذها في بيوت وقصور الثقافة والمكتبات الثقافية العامة خلال فترة الصيف.

وقالت ابتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، إن بيت ثقافة قرية القصر نفذ ورشة فنون تشكيلية باستخدام الصلصال، ونظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث محاضرة ثقافية بعنوان أهداف ثورة ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة.

وأضافت أنه ضمن خطة أندية الأدب نفذ نادى أدب قصر ثقافة موط بمركز الداخلة أمسية شعرية لشعراء وأدباء الداخلة بمشاركة الشعراء محمد فتحى ذاكى، إسلام سلامة، أيمن أنور، عاطف حسن، بينما تم تقديم فقرة مواهب فنية في بيت ثقافة قرية الراشدة.