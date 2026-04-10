تامر نبيل: سر نجاح حكاية نرجس التحضير وروح الفريق

أعرب الفنان تامر نبيل عن سعادته الكبيرة بحالة التفاعل الإيجابي التي حققها دوره في مسلسل "حكاية نرجس"، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل توفيقًا كبيرًا، وأن بيئة العمل الاحترافية كانت عاملًا أساسيًا في تقديم أفضل أداء لديه.

مرحلة التحضير الجيد

وأوضح خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن أي عمل ناجح يبدأ من مرحلة التحضير الجيد، مشيدًا بدور المنتج محمد مشيش، الذي وصفه بأنه صاحب رؤية واضحة واستعداد دقيق لكل تفاصيل المشروع، ما منحه ثقة كبيرة في مستوى العمل منذ البداية.

متعة الأداء وروح الجماعة



وأشار نبيل إلى أن عنصر المتعة كان حاضرًا بقوة خلال التصوير، خاصة مع وجود المخرج سامح علاء، والنجمة ريهام عبد الغفور، إلى جانب فريق عمل متكامل، مؤكدًا أن الأجواء داخل موقع التصوير كانت قائمة على الانسجام والتعاون، حيث كان الجميع مندمجًا داخل عالم العمل ويتابع أداء بعضه البعض باهتمام.

وأكد أن هذه الروح الجماعية النادرة ساهمت بشكل مباشر في خروج العمل بصورة مميزة، بعيدًا عن أي حسابات فردية.

النجاح لا يمكن توقعه



وعن توقعه لنجاح العمل والتفاعل الجماهيري الكبير، خاصة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، أوضح تامر نبيل أن النجاح لا يمكن التنبؤ به، مشيرًا إلى أن دور الفنان يقتصر على الاجتهاد وتقديم أفضل ما لديه، بينما يظل تقبل الجمهور للعمل أمرًا خارج الحسابات.

التزام الممثل برؤية المخرج

واختتم حديثه بالتأكيد، أن التزام جميع عناصر العمل، من الإنتاج إلى أصغر فرد في فريق التصوير، كان السبب الرئيسي وراء هذا النجاح، مشددًا على أهمية التزام الممثل برؤية المخرج والاستمتاع بكل لحظة في الأداء لتحقيق أفضل نتيجة فنية ممكنة.