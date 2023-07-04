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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الوادي الجديد يتفقد مشروعات إنتاج الحرير في بلاط والداخلة

إنتاج الحرير
إنتاج الحرير

تفقد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، مواقع مشروعات إنتاج الحرير بمركز بلاط والداخلة بناء على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد رافقه خلال الجولة المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة، والمهندس محمد عبدالوهاب خضر مستشار المحافظ للحرير والصوب الزراعية، والدكتور محمد عبدالمنعم مدير إدارة التشجير، وتم زيارة عدد من المشاريع القائمة من مشروعات إنتاج الحرير التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي بمركز بلاط، كذلك تفقد الصوب المنزرع بها شتلات التوت، ومعاينة صالة تربية الأعمار الكبيرة لدود الحرير، وصالة تربية الأعمار الصغيرة، ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز.


وأشاد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد بالمشروعات القائمة بجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي أبرزها إنتاج الحرير والصوب الزراعية.

وقال المهندس محمد عبدالوهاب مساعد المحافظ لمشروعات الحرير والصوب الزراعية، إن المحافظة نجحت خلال الأشهر الماضية فى إحياء أحد أهم المشروعات التى تعرضت للاندثار على مدار سنوات من التراجع وضعف الإنتاج ، والتى كانت أكثر شهرة وانتشارا منذ ظهورها في ربوع محافظات مصر ومنافسة الأسواق.

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

وأشار "عبد الوهاب"،  إلى أن المحافظة أصبحت تمتلك 33 مشروعا على مساحة 2500 فدان بينهم 300 جرى تخصيصها لزراعة أشجار التوت وإنشاء المعامل والمزارع وتشغيل ماكينات الحل والتسويق ، أبرزها مشروع قرية أسمنت على مساحة 50 فدان والمعصرة بمدينة الداخلة وباقي المراكز تباعا.

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