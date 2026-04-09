جامعة دمنهور تتبنى استراتيجية تنفيذية لترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، تبني استراتيجية متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها داخل كافة كليات ومنشآت الجامعة، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على تعزيز الاستدامة وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد، وتكثيف الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء والماء، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الهدر،

في ضوء توجهات الدولة نحو ضرورة تضافر جهود مؤسساتها لترشيد استهلاك الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتساقًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والحملة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان “ وفرها.. تنورها”.

من جانبه أوضح "رئيس جامعة دمنهور" أن استراتيجية جامعة دمنهور لترشيد الطاقة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للجامعة، وتحقيق نسبة وفر من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز الأمن القومي في مجال الطاقة، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على نشر الوعي البيئي، وتطبيق الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور تدرك دورها الوطني كبيت خبرة ومؤسسة تنويرية، مؤكدًا أن "استراتيجية ترشيد الطاقة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام مؤسسي لدعم توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد، لافتا إلى أن ترشيد الطاقة لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن جامعة دمنهور تسعى لأن تكون نموذجًا للمؤسسات التعليمية الخضراء، وغرس ثقافة الاستدامة لدى الطلاب والعاملين، فضلا عن إعداد خريج واعٍ بمتطلبات الاستدامة وقادر على قيادة التحول الأخضر في سوق العمل".

وصرح الدكتور إلهامي ترابيس، أن جامعة دمنهور تتبنى استراتيجية متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال حزمة من الإجراءات منها الاستخدام الأمثل للإضاءة داخل القاعات والمدرجات والمكاتب الإدارية، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، وإجراء صيانة دورية لشبكات الكهرباء والمياه لمنع الهدر، وتقليل استهلاك الوقود بحد أدنى بنسبة 30%، والصيانة اللازمة لوسائل النقل لرفع كفاءتها وتقليل استهلاك المحروقات، فضلا عن إرجاء الفعاليات غير الضرورية خلال الفترة الحالية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التشغيلية، بالإضافة إلى تفعيل دور الطلاب في نشر ثقافة ترشيد الطاقة، من خلال تنظيم أنشطة توعوية ومسابقات طلابية مبتكرة، مما يساهم في تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في تغيير أنماط الاستهلاك داخل الجامعة وخارجها، فضلا عن تنفيذ برامج توعوية وتطبيقية تستهدف خفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتعزيز السلوكيات اليومية لترشيد الاستهلاك، و تكثيف الندوات والأنشطة الطلابية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم كفاءة الطاقة و الاستدامة.