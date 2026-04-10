البيت الأبيض يحذر موظفيه من استغلال المعلومات الداخلية في المراهنات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض وجّه رسالة تحذيرية إلى موظفيه شددت على منع استغلال المناصب الرسمية في المراهنة على توقيتات القرارات أو العقود الآجلة ذات الصلة بالقضايا الأمنية.



ووفقًا للبريد الإلكتروني الذي أُرسل في 24 مارس، حذّرت الإدارة من استخدام أي معلومات داخلية لتحقيق مكاسب مالية.



وبحسب التقرير، فقد أُغلقت عقود آجلة للنفط بقيمة تتجاوز 760 مليون دولار قبل نحو 15 دقيقة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، فيما حققت ثلاثة حسابات على منصة “بوليماركت” أرباحًا كبيرة تجاوزت 600 ألف دولار نتيجة رهانات على توقيت الإعلان.