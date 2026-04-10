ناقلات النفط تحت التهديد.. خبير يحذر من انفجار وشيك في المنطقة

حذر اللواء محمد البكري الخبير الأمني والاستراتيجي من استمرار التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 450 ناقلة نفط في المياه الإقليمية يعكس هشاشة الوضع وعدم الاستقرار.



تصعيد عسكري أو سياسي

وقال البكري خلال تحليله في برنامج "خط أحمر" إن هذا العدد الكبير من الناقلات يجعل أي تصعيد عسكري أو سياسي ممكنًا في أي لحظة، مؤكدًا أن الهدنة الأمريكية-الإيرانية الحالية ليست اتفاقًا دائمًا بل مجرد ترتيب مؤقت للصفوف وإعادة التوازن بين الأطراف.



وأوضح البكري أن استمرار هذه الحالة يهدد مصالح الطاقة العالمية، خاصة في ظل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد من دول الخليج، وأن أي توتر جديد قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وزيادة الضغط الاقتصادي على الأطراف المعنية.



مراقبة الوضع عن كثب

واعتبر الخبير الأمني أن مراقبة الوضع عن كثب خلال الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مسار التطورات، مؤكدًا أن الهدنة الحالية تبقى في إطار المزايدات التكتيكية وليست حلاً استراتيجيًا شاملاً.

