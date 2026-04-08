قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. رهان بـ 950 مليون دولار بين مستثمرين على انخفاض أسعار النفط

راهن مستثمرون بمبلغ يقارب 950 مليون دولار على انخفاض أسعار النفط قبل ​ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة و إيران وقف إطلاق ‌النار، في أحدث رهان كبير على اتجاه أكثر السلع تداولا في العالم قبيل إعلان سياسي مهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات ​من مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين باعوا أمس الثلاثاء ​ما مجموعه 8600 عقد من العقود الآجلة لخامي برنت ⁠وغرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الساعة 1945 بتوقيت جرينتش.





وبحلول الساعة 2230 تقريبا بتوقيت جرينتش من اليوم ذاته، تراجع ترامب عن تهديده بتدمير "حضارة بأكملها" وأعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، مما أدى إلى تراجع العقود الآجلة للخامين بنحو 15 بالمئة إلى أقل من 100 دولار للبرميل في مستهل جلسة التداول الرسمية اليوم.





ويأتي هذا الرهان على غرار تحركات مماثلة في 23 مارس آذار، عندما باع مستثمرون ‌عقودا ⁠آجلة للنفط بقيمة 500 مليون دولار قبل 15 دقيقة فقط من إعلان ترامب إرجاء شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران، مما أربك الأسواق وأدى إلى انخفاض سعر الخام 15 بالمئة.





وفي تداولات أمس الثلاثاء، جرى ⁠تداول نحو 6200 عقد من العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة 1945 بتوقيت جرينتش، أي نحو واحد بالمئة، من إجمالي حجم التداول في جلسة التداول ⁠العادية، بينما جرى تداول نحو 2400 عقد من العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نفس الوقت، وهو ما يعادل ⁠أيضا نحو واحد بالمئة من حجم التداول العادي في ذلك اليوم.