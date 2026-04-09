سماح أنور: النجاح في الدراما روح جماعية.. و«أم نرجس» من أقوى أدواري

أكدت سماح أنور أن العمل الفني المتميز هو القادر على استخراج أفضل ما لدى الفنان من طاقات، مشيرة إلى أن تجربتها في مسلسلي "حكاية نرجس" و"عرض وطلب" كشفت لها مدى التزام جميع المشاركين بهدف واحد، وهو تقديم عمل ناجح ومتكامل.

التعاون بين فريق العمل

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الفارق الحقيقي في أي عمل يظهر عندما يركز الممثل على خدمة المشهد نفسه، وليس السعي للظهور الفردي، مؤكدة أن روح التعاون بين فريق العمل تنعكس بشكل مباشر على جودة النتيجة النهائية.

وأضافت أن الممثل يتعامل مع شخصيته كأنه مخرج خاص بها، حيث يقدم رؤيته وتفاصيله، ثم تتكامل هذه الرؤى مع رؤية المخرج لتخرج في صورة فنية متماسكة تعكس جهدًا جماعيًا.

دور استثنائي في مشوارها



وشددت سماح أنور على أن مشاركتها في "حكاية نرجس" تُعد من أبرز محطاتها الفنية، مؤكدة أن قيمة الدور لا ترتبط بحجمه على الشاشة، بل بمدى تأثيره وعمقه داخل الأحداث.

كواليس شخصية «أم نرجس»



وكشفت أنها جسدت شخصية أم تتسم بالنرجسية والاضطراب، لافتة إلى أن أسلوب التربية الخاطئ كان له تأثير كبير في تشكيل مسار "نرجس"، وهو ما أضاف بعدًا دراميًا قويًا للشخصية.

وأكدت أن كل مشهد في العمل كان يمثل تحديًا مختلفًا، دفعها لاستكشاف مشاعر إنسانية معقدة ومتنوعة.