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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناس حقودة وجواها سواد.. عمرو أديب يهاجم منتقدي محمد صلاح

محمد صلاح وأحمد سعد
محمد صلاح وأحمد سعد

‏قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما فعله بعض الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان أحمد سعد والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول أقل ما يقال عنهم أنهم مرضى نفسيين و"ناس حقودة وجواها سواد".

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‏وتابع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc masr": "الناس مبسوطة وفرحانة وبتغني وبتتفسح"، ورد على بعض التعليقات السلبية مثل "بدل ما تروحوا هناك سددوا ديون مصر"، وقال: "يعني دول اللي هيسددو ديون مصر خلاص ومعاهم المبلغ".

 

اللاعب محمد صلاح

 

 وأضاف عمرو أديب: الناس أصبحت غريبة جدا، وكل الناس هدفها أن محمد صلاح ميبقاش اسمه فخر العرب خلاص ونشيل اللقب منه.

صلاح محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي أحمد سعد برنامج الحكاية

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