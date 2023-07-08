شغالين في الكمبوند| المتهمون بسرقة فيلا محمد صلاح أمام المحكمة.. هذه اعترافاتهم وعقوبة قاسية بانتظارهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة المتهمين بسرقة فيلا النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى المحاكمة الجنائية.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأنهما كانا على علم بأن الفيلا تعود ملكيتها للنجم الكبير.









ووفقًا للتحقيقات، قام المتهمان بمراقبة الفيلا في الكمبوند قبل تنفيذ عملية السرقة.

وسيجري محاكمة المتهمين بالجريمة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والمجتمعية.

عقوبة المتهمين بسرقة فيلا صلاح

ووفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح يواجهون عقوبات رادعة، حيث يمكن أن تصل عقوبة الحبس في هذه الجريمة إلى 7 سنوات.

وذلك لأن الجريمة وقعت في مكان معد للسكن، ويتم تطبيق عقوبات أشد على المتهمين في حالة سرقة المساكن.

ومن المتوقع أن تثير هذه العقوبات الرادعة اهتمام الرأي العام، وتعزز الرسالة القوية للقانون في مكافحة الجريمة وحماية الممتلكات الخاصة.







المادة 316 مكرر ثالثاً من قانون العقوبات نصت على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

-على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

-على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

كما نصت المادة 317، على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:

-على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

-على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلاً.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.





-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.





سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح





وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة، وخاطبت شركات الاتصالات لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمكان الجريمة في الوقت المناسب.

وبعد ورود بلاغ من مدير أعماله في شهر مارس الماضي، قامت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة وتمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكاب الجريمة، وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بضبطهم واحتجازهم للتحقيق.



وتم العثور على المسروقات بحوزتهم، وتم إحالتهم للمحاكمة بتهمة السرقة وخرق حرمة المسكن.

ويواجه المتهمون عقوبات قاسية بموجب قانون العقوبات، وذلك لأن الجريمة تسببت في تأثير سلبي على الضحية والمجتمع بشكل عام.

اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح





وأقر المتهمون بارتكاب الجريمة بعد استجوابهم، وتبين أن أحدهم قام بالعمل في مسرح الجريمة منذ عام ونصف.

وأكدوا أن سبب ارتكابهم للجريمة هو ضيقهم المالي وعلمهم بخلو المسكن من سكانه.

وتعاون المتهمون في ارتكاب الجريمة، حيث قصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض المنقولات، وفروا هاربين.

وترك المتهم الثالث بعض المسروقات لدى أحدهم لإخفائها.

وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالسرقة، وحجز المتهم الثالث بتهمة إخفاء المسروقات.

