إيمان مرسال: الكتابة الذاتية ليست عن الذات وحسب

اعتبرت الشاعرة والكاتبة إيمان مرسال تصنيف الكتابة الذاتية إلى كتابة غير تخيلية، إشكالية، فالتصنيفات ما بين تخيلي وغير تخيلي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وكتب عنها الكثير من الكتاب، في حين أن أحد مميزات الأدب العربي القديم أن مفهومه كان أوسع لدى العرب كثيرا من مفهومه في البلاد الغربية، إذ كان مفهوم الأدب يضم الذاتي وإنتاج المعرفة.

‎وأشارت مرسال إلى أنه حتى نهايات القرن التاسع عشر في مصر ولبنان وفلسطين كان يحتفي بفكرة إنتاج المعرفة، مستشهدة بكتاب بعنوان «روضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى» الذي كتبه محمد بن علي بن محمد البقلي وهو جراح سافر إلى أوروبا أثناء النهضة التعليمية والبعثات التي أرسلها محمد علي في القرن التاسع عشر، فروى في البداية حكايات عن نفسه ورحلاته ثم تدوين علمه، فهو حاول إيجاد لغة يشاركنا فيها معرفته.

وأضافت: "كان لدينا في الأدب العربي شيء جميل لكن لم نستطع مشاركته مع العالم".

‎ولفتت إلى أن الكتابة الذاتية ليست الكتابة عن الذات وحسب، فهي أكبر من ذلك، إذ يمكن العثور عليها في كتابات متنوعة لا تتناول النفس.

‎

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الكتابة الذاتية»، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، شارك فيها كل من الروائية ميرال الطحاوي، والكاتبة والشاعرة إيمان مرسال، وأدارها الكاتب والمترجم محمد عبد النبي، بحضور جماهيري كبير تجاوز الـ 500 فرد، ضمنهم عدد كبير من الكُتاب والمبدعين.

