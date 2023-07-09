برلماني: الأثر المالي لتطبيق قانون إلغاء الإعفاءات 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات

‏أكد النائب مصطفى سالم ‏وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية سيؤدي إلى زيادة دخل الدولة في السنوات القادمة، بناء عن دراسة تمت، بتحقيق 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات.



وأوضح مصطفى سالم ، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك دراسة قامت بها وزارة المالية عن الأثر المالي لتطبيق قانون إلغاء الإعفاءات للشركات الحكومية وهذه الدراسة تقول أن خلال 5 سنوات سيحقق أرباحا للدولة بقيمة 100 مليار جنيه.



8 مليارات جنيه في السنة الأولى ‏

‏وتابع "مصطفى سالم" أن الدولة سوف تربح 8 مليارات جنيه في السنة الأولى ‏و17 مليار في السنة الثانية و 20 مليار في السنة الثالثة و25 مليار في السنة الرابعة ثم 30 مليار في السنة الخامسة.

وأضاف النائب مصطفى سالم، أن هذا التفاوت في الأرقام بين السنوات بسبب أن الدراسة التي قامت بها وزارة المالية راعت فيها معدل النمو ومستوى التضخم.