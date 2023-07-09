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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل لجنة الموازنة: تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات الحكومية خلال أسابيع

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

‏قال النائب مصطفى سالم ‏وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية  للشركات الحكومية قدم في 25 يونيو، وناقش في 5 يوليو وسيتم عرضه واقراره في مجلس النواب هذا الأسبوع، وبمجرد ما يعتمد من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ خلال أسابيع. 
 

وأضاف "مصطفى سالم" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر " أن الدولة مهتمة بالاستثمار والقطاع الخاص، وهناك تعديلات كثيرة مها قواعد البيانات وحوافز لبعض الأنشطة التي تقام في بعض المناطق وخصم 50٪ بتكلفة البنية التحتية واستخدام الكهرباء وتكلفة استخدام الخدمة المستخدمة وكذالك حق الانتفاخ، فضلا عن الاسترداد الضريبي بنسبة 35 ٪ إلى 55 ٪ من الضرائب وتممويل نقد اجنبي.

 

الازمة الاقتصادية العالمية
 

وأوضح  وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الازمة الاقتصادية العالمية أعطت لنا فرصة على تنمية الموارد والذات والاعتماد على الصناعة المحلية وجذب الاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن هناك اهتمام من الدولة لتشجيع المنتج المحلي والقطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية سليمة مناسبة للاستثمار. 

الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم قانون إلغاء الإعفاءات للشركات الحكومية مجلس النواب عمرو أديب الأزمة الاقتصادية العالمية

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