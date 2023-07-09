وكيل موازنة النواب: الدولة ستربح من قانون إلغاء الإعفاءات 100 مليار جنيه

‏قال النائب مصطفى سالم ‏وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك دراسة قامت بها وزارة المالية عن الأثر المالي لتطبيق قانون إلغاء الإعفاءات للشركات الحكومية وهذه الدراسة تقول أن خلال 5 سنوات سيحقق أرباحا للدولة بقيمة 100 مليار جنيه.



‏وتابع مصطفى سالم خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الدولة سوف تربح 8 مليارات جنيه في السنة الأولى ‏و17 مليار في السنة الثانية و 20 مليار في السنة الثالثة و25 مليار في السنة الرابعة ثم 30 مليار في السنة الخامسة.

معدل النمو ومستوى التضخم

وأضاف أن هذا التفاوت في الأرقام بين السنوات بسبب أن الدراسة التي قامت بها وزارة المالية راعت فيها معدل النمو ومستوى التضخم.