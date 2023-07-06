برلماني: تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات الحكومية خلال أسابيع

علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة خلال 5 سنوات.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كان هناك خلال السنوات الماضية كثير من المطالبات من شركات القطاع الخاص في الداخل والمستثمرين في الخارج والمؤسسات المالية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة لتحقيق العدالة بين الجميع".

وأضاف: "قانون الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يهدف لتوفير العدالة وتكافؤ الفرص"، مؤكدا: "القانون يؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية وتحقيق عدالة ضريبية".

وأشار: " خلال أسابيع قليلة سيدخل القانون حيز التنفيذ لما له من اثر ايجابى ومهم جدا، فضلا عن مساهمته في تحقيق مطالبات داخلية وخارجية"، موضحا: "القانون سيؤثر على الموازنة العامة للدولة وله الكثير من التأثيرات الإيجابية المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص".

وأوضح: "القانون سيترتب عليه الكثير من المزايا منها زيادة حجم الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق عدالة ضريبة وزيارة الحصيلة الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة".

