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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

صدى البلد

أثار مقطع فيديو نشره موقع “يني شفق” Yeni Shafak التركي حصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل حيث ظهر في مقطع الفيديو يحبس الأنفاس،  أحد السباحين وهو يسبح بالمياه العميقة ويتم تصويره من قبل أصدقائه في المركب، لتظهر سمكة قرش وتمر من تحت السبّاح وتلامسه!.

على الجانب الآخر قامت أحد الأصدقاء بالقيام بتنبيه السباح بأن يبدأ في الهدوء ولاينفعل أو يقوم بإصدر أي حركات عنيفة حتى لا يقوم بلفت انتباه القرش ويقوم بمهاجمته .

وقد نجح السباح في القيام بالتزام الصمت لمدة ثواني، إلا أنه حينما قام القرش بملامسته لم يستطع التحمل وبدأ بالصراخ، لتبدأ علامات الرعب في الظهور على وجهه.

و لم يتضح أين تم القيام بالتقاط مقطع الفيديو الذي تم القيام بنشره ، إلا أنه من الواضح أن الأمر قد مر بسلام وقد صعد السباح على متن القارب.

مقاطع الفيديو حبس الأنفاس سمكة قرش عطلة نهاية الاسبوع

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