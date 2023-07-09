أماكن الزحمة .. حركة المرور المسائية في شوارع وميادين الجيزة

ينشر موقع صدى البلد حركة المرور المسائية في شوارع وميادين الجيزة، اليوم الأحد والتي تتزامن مع فترات خروج الموظفين وفترة الذروة.

حال المرور في الجيزة الآن

حيث يشهد كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية من مداخل الدقي والبطل أحمد عبدالعزيز بإتجاه الزمالك والتحرير، فيما يشهد بطء في حركة المرور بالاتجاه القادم من التحرير باتجاه المهندسين والدقي أعلى منطقة العجوزة وكورنيش النيل.

كما يشهد محور 26 يوليو بطء في حركة المرور للقادم من الشيخ زايد والطريق الصحراوي باتجاه ميدان لبنان والمهندسين، مع تكدس في الحركة المرورية من كوبري 15 مايو وسفنكس وحتى التقاطع مع الطريق الدائري.

وتظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة على كورنيش النيل في العجوزة، بينما تستقر حركة المرور في شارع البحر الأعظم بالإتجاهين، وكذا شارع النيل السياحي، مع استقرار حركة المرور على كورنيش النيل بمناطق الكيت كات وإمبابة والوراق.

أماكن الزحمة في الجيزة

ويشهد ميدان الجيزة كثافات مرورية مرتفعة بالإتجاه من جامعة القاهرة إلى شارع الهرم، وكذا من كوبري عباس باتجاه شارع الهرم والقادم من شارع الهرم باتجاه كوبري عباس، مع استقرار حركة المرور في شارع فيصل بالإتجاهين.

بينما يشهد شارع جامعة الدول العربية استقرار في حركة المرور بالإتجاهين، مع بطء في حركة المرور في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالإتجاهين، وظهور بعض الكثافات المرورية في شارع أحمد عرابي بمنطقة سفنكس.

كما يشهد شارع السودان بطء في حركة المرور في مناطق البحوث للقادم من بولاق باتجاه جامعة القاهرة وفيصل، وكذا بعض الكثافات المرورية بمناطق ميدان لبنان وأرض اللواء.

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.