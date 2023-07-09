تسويق السياحة الثقافية: الاستقرار السياسي وراء توقع وكالة فيتش زيادة الوافدين لمصر|فيديو

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن كلمة السر في توقع وكالة فيتش زيادة السياح الوافدين لمصر بمتوسط نمو سنوي 5.4% هو حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية والمقبلة.

السياحة أصبحت واحدة من أهم مصادر جذب العملة الصعبة



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم ، أن مصر منفتحة على العالم سياحيا، مؤكداً أن تقرير وكالة فيتش يثبت أن السياحة أصبحت واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر.



وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى، أن البنية التحتية الرائعة التي قامت الدولة بتنفيذها وجودة الطرق ساهموا في الوصول لهذه الأرقام، لافتاً إلى أن هناك دراسة أكدت أن 48% من زيادة أعداد السياحة تعود لسببين يتمثلان في الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر وجودة الطرق وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر المناخ بتحويل الأقصر وأسوان والغردقة لمدن خضراء.