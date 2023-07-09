قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو مثير للجدل، حيث ظهرت فيه عروس تحضر لحفل زفافها بإطلالة ساحرة ومتألقة، ولكنها لم تحضر الحفل بعد ذلك.

وقد نشرت خبيرة تجميل المقطع الذي تم تداوله تحت عنوان "بعد كل الميك اب ده محضرتش الفرح.. أنا هتقهر".

وقد أثار هذا المقطع حيرة الكثير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلوا عما إذا كان العروس قد تعرضت لحادث أو مرض مفاجئ، أو ربما تغيبت بسبب ظروف عائلية.

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها

وفيما بعد، أكدت خبيرة التجميل في تعليق لها على المقطع أن العروس هي التي لم تحضر حفل الزفاف، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان الحفل في حديقة مفتوحة.

وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة في ذلك اليوم. وردت الخبيرة على أحد التعليقات التي تساءلت عن كيفية سوء الأحوال الجوية والأمطار في الصيف، وأكدت أن ذلك ما حدث في يونيو الماضي.

ومع ذلك، فإن هذه القضية تجعل الكثيرين يتساءلون عن أهمية التواصل الجيد بين العريس والعروس والموردين المشاركين في الحفل الذي يعد من أهم المناسبات في حياة الزوجين.

وكتبت فتاة في إحدى التعليقات: “يجب على الأزواج المستقبليين أن يتواصلوا جيدًا مع الموردين ويتأكدوا من جميع التفاصيل المتعلقة بالحفل، بما في ذلك الأحوال الجوية وأي تأثيرات محتملة على الحفل”.